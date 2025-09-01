【カプセルトイ】仲良しわんこ『ココモとスモア』がぷっくりふわふわなソフビになって登場!
キタンクラブはカプセルトイ「ココモとスモアフロッキーソフビ」(1回400円/全5種)を、全国のカプセルトイ売り場で8月29日から順次発売開始した。
「ココモとスモアフロッキーソフビ」
SNSやLINEスタンプでじわじわ人気上昇中の『ココモとスモア』が、“ふわふわ”のフロッキーソフビになって登場。
イラストそのままのやさしいフォルムを、ぷくぷく・ふわふわ質感で立体化。お腹や手足のぷっくり感と思わずなでたくなるこの手ざわりがたまらない。手のひらいっぱいの“でかかわ”ボリュームで、存在感もばっちり。並べて飾ってずっと眺めていたくなるかわいさをお届けする。
ココモ(おすわり)
スモア(おすわり)
犬めだかちゃん(ハート)
ココモ(おねむ)
スモア(にっこり)
サイズは約40〜55mm。対象年齢は15歳以上。
ココモとスモア/おだやかで健康な犬、黒耳の「ココモ」と、白くてまふまふの「スモア」。犬界いちばんのミニミニボディ「犬めだかちゃん」と一緒に仲良く過ごしている。
小学館『ぷっちぐみ』にて「ココモとスモアもちもちおさんぽにっき」を連載中。(C)HONOYU
