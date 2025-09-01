【ねんどろいど アストロ メタリックVer.】 9月9日 発売 価格：7,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」を数量限定で9月9日に発売する。価格は7,000円。

本商品は、ゲーム「ASTRO's PLAYROOM」の発売1周年を記念して「アストロ」をメタリックカラーで同社の「ねんどろいど」より立体化したもの。表情パーツとして「通常顔」「笑顔」「くらくら目」が付属するほか、「フューズ」「フューズのフタ」「コイン」などのオプションパーツも同梱されている。

販売店舗は、「ねんどろいどJAPAN TOUR名古屋」（数量限定）、「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」（数量限定）。一部イベントなどでも販売される場合がある。

「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」詳細

仕様：プラスチック製塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高約100mm 専用台座付

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.