´ûº§¼Ô¤Î4¿Í¤Ë3¿Í¡Ö·ëº§¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤±¤ì¤É¡Ä½÷À¤Ï¡Ö°¦¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡ª¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ò¡¼¥ë¥á¥¤¥È¡ÊHealmate¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö´ûº§¼Ô¤ÎÃË½÷´Ø·¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÌó4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡Ö¸½ºß¤Î·ëº§¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Î´ûº§ÃË½÷559¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¸½ºß¤Î·ëº§¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ü¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬76.0%¡¢½÷À¤Ï76.1%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢20ÂåÃËÀ¤¬68.1%¤È¤ä¤äÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³µ¤ÍÇ¯Âå¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ëº§ËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ØÂÐ¤·¤Æ°¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬69.5¡ó¡¢½÷À¤¬60.4¡ó¤Ç6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°¦¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î15.4¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤Ç¤Ï25.0¡ó¤È10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î60.6¡ó¡¢½÷À¤Î62.9¡ó¤¬¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÉ×¤Ë°¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿½÷À¤Î³ä¹ç¤È¡¢¡ÖºÊ¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃËÀ¤Î³ä¹ç¤¬¤Û¤ÜÅù¤·¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÉ×¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×½÷À¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£