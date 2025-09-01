【天津＝吉永亜希子】中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議の全体会合が１日、中国・天津で始まった。

多国間主義の堅持や貿易の保護主義への反対などを盛り込んだ「天津宣言」を採択し、閉幕する。米国との対立長期化を念頭に、新興・途上国「グローバル・サウス」との結束を誇示する狙いがある。

中国国営新華社通信によると、中国の習近平（シージンピン）国家主席は全体会合の冒頭、「混沌（こんとん）とした世界情勢に対応するため、ＳＣＯ参加国はより協力すべきだ」と呼びかけた。経済協力の深化などが協議されているほか、国際情勢への対応についても意見が交わされるとみられる。中露は「対米対抗軸」構築に向けてＳＣＯを重視しており、中国と経済的な関係が深いラオスの「対話パートナー」としての参加も決まる見通しだ。

ＳＣＯ首脳会議の議長を７年ぶりに務める習氏は会議に合わせ、１０か国以上の首脳と相次いで会談した。

タス通信によると、ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官は８月３１日、プーチン大統領と習氏が、米露間の最近の状況について協議したと記者団に明らかにした。プーチン氏がトランプ米大統領と米アラスカ州で行った会談について説明したとみられる。

また、習氏は、米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の援助が停止されたネパールのオリ首相に農業や新エネルギー分野での支援を表明。トルコのタイップ・エルドアン大統領とは、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の推進を確認するなどした。