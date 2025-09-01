【おぱんちゅうさぎ】食べ物に囲まれた「おぱんちゅうさぎ たべものいっぱいマスコット」発売!
キタンクラブはカプセルトイ「おぱんちゅうさぎ たべものいっぱいマスコット」(1回400円/全6種)を、全国のカプセルトイ売り場で8月29日から順次発売を開始した。
SNS で大人気のキャラクター『おぱんちゅうさぎ』から、おいしそうな食べ物に囲まれたフィギュアマスコットが登場︕可愛いポーズはもちろん、ちょっぴり切ないシチュエーションでも健気にがんばる姿をぎゅっと詰め込んだ。
小さなサイズながらも、細部までこだわった造形は必見。全種ボールチェーン付きで、カバンやポーチに付けてどこへでも一緒にお出かけできる。 見て癒され、持ち歩いて癒される、『おぱんちゅうさぎ』ファン必携のアイテムだ。
パスタ
アイス
ラーメン
ケーキ
ピザ
体重計
「おぱんちゅうさぎ たべものいっぱいマスコット」の価格は1回400円。全6種 。8月29日より順次発売。サイズは約35〜45mm。対象年齢は15歳以上 。
(C)KAWAISOUNI!
