【義姉と！駐車場トラブル】うちの車をコインパーキングへ移動？おかしいよ…＜第7話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第7話 うちの敷地なのに【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
週末になると、自宅にヒカリさんのご両親やカズトシさんの友人など、さまざまなお客さんが車で来ることがあるそうです。その度にコインパーキングへ自分たちの車を動かし、お金を払う……「どうしてうちが払わなくちゃいけないの！？」とヒカリさんが怒るのも、もっともな話ですよね。いっぽうのカズトシさんは、「お客さんはたまになんだからいいじゃないか」と。しかしその言葉にも納得のいかないヒカリさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
