“猛暑の中の避難”や“避難場所への道の渋滞”…カムチャツカ沖地震の「津波避難の課題」を検証【はじめよう防災プラス】

7月のカムチャツカ半島沖地震で津波警報が発表され、各地に津波が押し寄せました。

この時に見えた、津波被害の課題を検証します。

7月、カムチャツカ半島沖を震源とする地震が発生。

気象庁は各地に津波警報を発表しました。

警報が注意報に切り替わるまで約11時間。

猛烈な暑さの中での「避難」では、新たな課題が浮き彫りになりました。

兵庫県で41.2度を記録したこの日、全国では避難中の熱中症の疑いで9人が搬送されました。

神奈川・藤沢市では、江の島近くの津波避難タワーに多くの人が避難。

改めて取材すると、屋根のある2階は幾分涼しいのですが、長時間の避難は暑さで厳しいように感じられました。

藤沢市・防災政策課 佐々木英之課長補佐：

2、3時間、昼10時〜12時くらい滞在していたのがメイン。午後1時くらいには避難者はいない状況。

また、北海道・苫小牧市では、高台の公園に向けて車の長い渋滞が。

この高台への渋滞はどのようにして起きたのでしょうか？

当時の車と人の動きを追ったデータをみると、「滞留」を示すのが赤い丸。

津波警報発表から1時間まではどんどん高台へと向かっていき、赤い丸が重なり合いました。

しかし、津波警報発表から6時間経った午後4時ごろには、赤い丸が高台から次々と離れ始めました。

多くの人が車を使って高台に避難した影響で、高台に続く道や主要道路が渋滞していったということです。

株式会社Agoop 人流データ可視化の開発担当者・上山宏氏：

警報が出た後に渋滞している傾向は（全国）どこでも増えたかなと思います。

国は、津波避難では徒歩が原則としていますが、東北地方のある自治体は「車での避難が増えれば、渋滞だけでなく徒歩避難に支障をきたす恐れがある」と回答しています。

津波では高台に避難するのが最も重要ですが、どこにどうやって避難するかを常に考えておく必要があります。