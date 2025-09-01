BTSのJ−HOPEが、後輩のために一肌脱いだ。韓国のエンターテインメント企業ビッグヒットミュージックの後輩で、デビューしたばかりのボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」の新曲ダンスチャレンジに参戦した。

CORTISは、TikTokフォロワー200万人を超えるなど、世界的に注目されている。デビューアルバムのタイトル曲「What You Want」とイントロ曲「GO！」のダンスチャレンジが世界的に話題となっている。

J−HOPEは、来年初の復帰に向け、米国ロサンゼルスで音楽作業に入っているが「GO！」の振り付け映像とともに「頑張れGO！ 弟たちよ」というメッセージを個人アカウントに残した。

他にボーイズグループTOMORROW × TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）、HEUNINGKAI（ヒュニンカイ）も、ダンスチェレンジに参加。ガールズグループLE SSERFIM（ル セラフィム）も、同ダンスに挑戦した。

CORTISは1日午後8時、HYBE公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルに単独ドキュメンタリー「What We Want」を公開する。昨年4月から今年5月までのデビューアルバム製作過程が明かされる。