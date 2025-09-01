全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の立ち飲み店『ピルゼンアレイ』です。

銀座で気楽に楽しむピルスナー好きのためのとっておきビール

Hladinkaと書いて“ハラディンカ”と読む。おぉ、そうなのねと思っていると「チェコの伝統的な注ぎ方なんですよ」と店長の佐藤謙さん。

この店は10人も入ればいっぱい、すれ違うこともままならない小さな空間。それでも夜な夜なビール好きが集まってくる。

元々は『アサヒスーパードライ』の注ぎ分けが有名で、3つの異なる注ぎ方で味わえる。

スーパードライマツオ注ぎ900円、スーパードライサトウ注ぎ900円

『ピルゼンアレイ』（左） スーパードライ マツオ注ぎ 900円（右）スーパードライ サトウ注ぎ 900円 注ぎ方は3種で、オーナーの名前を冠したもの、ビールの名店にあやかったものなど

そのためにヨーロッパから輸入したグラス、タップを使用する。もうひとつのメニューが世界にピルスナースタイルを広めた『ピルスナーウルケル』だ。

こちらは本場チェコの注ぎ方が基本。そう聞くと、ちょっと敷居が高そうだけど心配ご無用。ピルスナーは日本人がイメージする生ビールに一番近いタイプ。気負いなくおいしい生ビールをサッとひっかけられる。

『ピルゼンアレイ』店長 佐藤謙さん

店長：佐藤謙さん「チェコ仕込みのおいしいピルスナーを味わってください」

『ピルゼンアレイ』

銀座『ピルゼンアレイ』

［店名］『ピルゼンアレイ』

［住所］東京都中央区銀座6-4-14HAOビル1階

［電話］03-6263-9292

［営業時間］17時〜22時、土・日・祝：15時〜21時

［休日］月

［交通］地下鉄銀座線銀座駅C2出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、ピルスナーウルケルと相性抜群のおつまみの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

