JRの2日の列車運行計画と3日の見通し 大雨予報のため 秋田 1日午前11時半発表
大雨が見込まれるとしてJRは、2日と3日の列車の運行計画と見通しを発表しました。
♢2日の列車運行計画
〇奥羽線
秋田ー東能代 午後8時半以降運転取りやめ
東能代ー大館 午後4時以降運転取りやめ
特急つがる 秋田ー弘前で上り下りそれぞれ1本が区間運休
〇男鹿線
秋田ー男鹿 午後9時以降運転取りやめ
〇五能線
東能代ー能代 一部の列車が運休するほか、午後5時半以降運転取りやめ
リゾートしらかみ 2本が全区間で運休、4本が秋田ー鯵ヶ沢で区間運休
♢3日の列車運行の見通し
〇五能線
東能代ー弘前（青森） 終日、遅れや運休が発生する可能性があります。
以下は始発から昼ごろまで遅れや運休が発生する可能性があります。
〇秋田新幹線 秋田ー盛岡（岩手）
〇奥羽線 横手ー青森
〇羽越線 秋田ー酒田（山形）
〇男鹿線 秋田ー男鹿
今後の天候によっては、列車の運行計画や見通しが変更となる場合があるとして、JR東日本秋田支社は、利用する際は、最新の列車の運行情報や気象情報などに注意するよう呼びかけています。
また、バスなどによる代行輸送は行われません。