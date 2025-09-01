【9月1日〜9月7日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年9/1〜2025年9/7の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年9/1〜2025年9/7のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は穏やかな気持ちで過ごせる時期。忙しさがひと段落して、自分の時間を持てるようになる可能性もあるでしょう。そんなときはおしゃれな場所でゆっくり食事をするなど、上質な時間を過ごすように心掛けるとさらに運気が上がります。
金運は安定しています。身近な年長者から金運に関するアドバイスをもらえるでしょう。小さなアドバイスかもしれませんが、今のあなたにとってはとても有益なアドバイスになりますので、耳を傾けるようにしましょう。また、価値のあるものに投資をするとよいでしょう。今後大きく伸びると予想されているものに投資をすると大きな見返りが期待できます。質よりも量を追求すると吉です。
＜仕事運＞
年上の人に縁がある週です。会社では上司や先輩から、仕事に関する重要なアドバイスがもらえるかもしれません。今まで疑問に思っていたことがそれにより一気に解決しそうです。学校では先生や先輩からおもしろい話を聞くことができるでしょう。あなたの人間としての幅がそのことによって広がる可能性があります。今週は人の話をよく聞きましょう。
ラッキー食材▶そば
■◆2025年9/1〜2025年9/7のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は思わぬタイミングで予定外の出費があるかもしれません。しかし、臨時収入に恵まれる可能性も高いでしょう。お金の出入りが激しいときなので、家計簿をつけたりして収支を把握することが大切。出費を減らすことにもつながります。
＜金運＞
今週は語学習得や海外文化を吸収すると金運が上がります。今まで通いたいと思っていた英会話教室で割引キャンペーンをやっていたり、語学の参考書が安く売られていたりするでしょう。この機会に海外文化についてもいろいろと調べてみると、金運に繋がる情報が手に入る可能性があります。積極的にそういった情報を集めるようにしましょう。しかし、お金の出入りが激しいので、お財布の紐をゆるめないように気をつけましょう。
＜仕事運＞
語学の習得に縁がある週。会社でも外国からの取引先からの電話を受けたり、外国のお客様と商談をする機会に恵まれ、語学の必要性を痛感するかもしれません。学校でも外国語の授業で思わぬ成果を発揮できそうです。今週は自分の興味のある言語の勉強を始めるのもよいでしょう。また、海外文化に対する興味もわいてきますので、地球儀を買ったり、地図帳を買ったりして世界情勢について勉強すると運気は上昇します。
ラッキー食材▶みかん
■◆2025年9/1〜2025年9/7のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は臨時収入に縁がある時期。思いもよらぬタイミングでお金が入ってきて、家計の足しになったりする可能性があります。余ったお金は自分ひとりで使おうとするのではなく、家族と一緒に使うこと。家庭の安泰にもつながります。
＜金運＞
金運は良好です。仕事でも遊びでもあなたが情熱的に取り組めばあなたの魅力が花開き、それに合わせて自然と金運もアップしていくでしょう。また、魅力的なあなたに自然と金運に関する情報が集まってくるでしょう。また、臨時収入も期待できます。しかし、無駄遣いをしないように気をつけてください。
＜仕事運＞
あなたの魅力が花開く週。職場や学校ではあなたの魅力に多くの人が気づいてくれるでしょう。あなたの発言や行動が周囲の人に影響を及ぼすこともあります。あなたのファッションセンスや表情といった外見的な魅力だけでなく、一緒にいる人を安心させるような雰囲気や人懐っこい性格が多くの人に深い印象を与えます。しばらく連絡が途絶えていた人と再会し、交流が復活する可能性があります。久しぶりに連絡をしてみると吉。
ラッキー食材▶めかぶ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたが神経質になりやすいとき。いくら掃除をしても汚れが目につくなど、いつもは見過ごしていることが気になってしまうかもしれません。少し大ざっぱになるくらいの気持ちでいると、やるべきことを順調に進められます。
＜金運＞
安定した金運です。あなたの人気運が高まっているために、人脈を今のうちに作っておきましょう。そのことが来週以降、大きな金運につながります。今週はあまりお金のことは気にせずに、できるだけ多くの人と知り合い、交流を深めておくことが大切です。多くの人との交流の中で、あなたに合った資金運用の方法がみつかるでしょう。
＜仕事運＞
人気運が高まる週です。今週はあらゆるところで新しい出会いがあるでしょう。パーティーや交流会、イベントなどには積極に参加して、いろいろな人と交流をするようにしましょう。今週生まれた新しい出会いは今後の仕事面においても大きな影響を与える可能性があります。また、信頼と絆が深まる週なので、友だちや知り合いとのコミュニケーションを密に取るようにしてください。今週は人との縁を強く感じる週になりそうです。
ラッキー食材▶しめじ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はお金に関する情報を集めるとよいでしょう。家計をプラスにするための有益な情報が手に入って、余裕がある暮らしにつながる可能性が高いのです。あなたに合った節約術や収入アップの方法も見つかって、金運が飛躍的に上がります。
＜金運＞
金運はあなたの情報力で変わってきます。お金に関する情報収集をすると、いろいろ有益な情報が集まります。投資に関する最新の書物を読んだり、新聞や雑誌などで資産運用に関する最新情報を集めたりすると、あなた自身の勉強にもなり、今後の参考にもなります。積極的にそういう情報を集めるようにしましょう。
＜仕事運＞
あなたの能力が輝く週。今まであなたががんばってきたことが認められて、多くの仕事を任せられるようになるでしょう。そのために少し忙しくなりそうです。学生は授業がおもしろく感じられるようになり、勉強をするのが楽しくなります。一生懸命取り組めば取り組むほど成果が得られます。しかし、そのことによりプレッシャーを感じることも多くなり、思わぬストレスになってしまいそうです。また、健康にも十分注意してください。
ラッキー食材▶にんじん
■◆2025年9/1〜2025年9/7のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は気まぐれな気持ちになりがち。家族の前でわがままを言い過ぎないように注意して。突然予定を変更したくなったりするかもしれませんが、相手の気持ちを考えることが大切。そうすれば、あなたの要求も聞き入れてもらえます。
＜金運＞
金運は大胆さが要求されます。今まであまり勇気がなくて大きな賭けをしなかった人は、特にこの時期に大きな賭けをすると利益があがります。宝くじや大きな懸賞などに挑戦してみると思わぬ収入があるかもしれません。宝くじを購入する場合でも、少し多めに購入してみたり、懸賞に応募する場合でも、当選者の多いものではなく当選者の少ない大きなものに応募しましょう。
＜仕事運＞
自己主張が強くなりやすい週です。会社ではあなたの意見を強く押し通そうとするので、職場では浮いた存在になるかもしれません。学校でもあなたが自己主張を続けると、友だちから仲間外れにされる可能性がありますので、気をつけてください。今週は芸術的で詩的なものに縁があるので、美術館に行ったり、本を読んだりすることで感性を磨くようにするとよいでしょう。今週は少し自分の気持ちを抑えながら行動しましょう。
ラッキー食材▶ちくわ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は有益な出会いに恵まれるとき。積極的に人と交流してみて。新しく気が合う友達ができるかもしれません。新しい友達から家事に役立つ情報やお得な節約術などを教えてもらえそう。あなたが知っていることを教えても喜ばれます。
＜金運＞
金運は要注意の週。今週は金運に関してはあてがはずれそうなので、過剰な期待はしないようにしましょう。人に貸したお金が戻ってこなかったり、予定していた給料や報酬が振り込まれていなかったりというハプニングが起こるかもしれません。今週は支出を抑えて、最悪の事態を想定しておいてください。生活環境を充実させると運気は回復しますので、今週は外出は控え、家を掃除したり、過ごしやすくするようにするといいでしょう。
＜仕事運＞
感情が優先する週。仕事でもプライベートでも、ついつい感情のままに動いてしまう可能性があるので、できるだけ冷静になるように注意しましょう。仕事に関する出会いが多くなりそうです。しかし、状況の変化はあなたにとってストレスになる可能性があるので転職などは控えましょう。仕事中や勉強中は冷静さを心掛けましょう。
ラッキー食材▶パプリカ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は情報に恵まれる時期。時短で簡単に家事を済ませる方法や、安い材料で美味しい料理が作れるレシピなどを知ることができるかもしれません。待っていてもよいのですが、積極的に情報を集めると満足できる結果になりそうです。
＜金運＞
コミュニケーションが金運アップの鍵となる週。交流会やパーティーなどに参加して、気になる人にはこちらから積極的に声をかけましょう。そこから金運に繋がる話が舞い込んでくる可能性があります。また、積極的に動くことで、あなたに注目が集まり、おもしろい投資の話やとっておきの情報が聞けるかもしれません。今週はあなたの社交性を生かすと金運が上がります。
＜仕事運＞
社交運が高まる週です。学校や職場で仲の良い人から新しい仕事を紹介されるかもしれません。また、親しい人から興味のある仕事に関する情報を聞き出すことができるでしょう。そしてそれをきっかけとして新しい仕事が舞い込んでくるかもしれません。あらゆる情報が恋にもつながるので、周囲の人とのコミュニケーションはまめに取るようにしましょう。
ラッキー食材▶グリーンピース
■◆2025年9/1〜2025年9/7のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週の運気は安定しています。自分を労ることで、さらなる運気アップが期待できるでしょう。たとえば、忙しい中でもゆっくりする時間を作って、好きなことをしてみるとよさそう。気持ちが安定することでやる気も生まれます。
＜金運＞
豊かさを追求するとさらに金運が上がります。また、今週は自分のためにお金を使うと幸運が舞い込みます。自分へのご褒美にエステサロンに行ってリラックスするのもよいでしょう。美容院で最新のヘアスタイルにチャレンジすると意外な自分の一面に気づくかもしれません。生活必需品にもツキがありますので、ちょっと豪華なタオルを買ってみたり、バッグを新調してもよいでしょう。しかし、無駄遣いは禁物です。
＜仕事運＞
豊かさに縁のある週。自分のために投資をすると運気は上昇します。映画を観たり、美術館に行ったり、コンサートを聴きにでかけたりすると、感性が磨かれます。今まで読みたくてもなかなか読めなかった本を読んだり、大切な人に手紙を書いたりすることで精神的な充足感を得ることができます。仕事の面では、子供向けの企画を立てたり、多くの人に喜んでもらえるような仕事をすると吉。今週は自分を潤すことで幸運が舞い込みます。
ラッキー食材▶コンビーフ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は忙しくなってしまいそう。オーバーワークで大変な時期を過ごすことになるかもしれません。あなた自身がタフになる時期なので乗り越えられますが、休息も大切に。ある程度は自分のペースで進めると結果的に効率が上がります。
＜金運＞
今週は計画を実行に移す絶好のチャンスです。貯金をしたいと思っていてもなかなかできなかった人は、今週中に貯金を始めましょう。新しい口座を開いたり、貯金箱を購入したりするのもよいでしょう。また、投資を考えていた人は投資のプロに相談してみると協力者に恵まれるでしょう。信頼のできる人や、今まで投資で成功した人などにあなたの投資プランなどを見てもらうと良いアドバイスを受けることができます。
＜仕事運＞
今まで練っていた計画を実行に移すのにいい週です。協力者に恵まれますので、スムーズに動くことができるでしょう。また、職場や学校でやりがいのある仕事を任されるかもしれません。喜んで引き受けるとあなたに対する周りの人の評価があがります。また、どんなことに対しても、あなたの方から積極的にアプローチをすれば、さらに運気は上昇します。前から欲しいと思っていた物を購入すると吉。今週は積極的に動きましょう。
ラッキー食材▶とうもろこし
■◆2025年9/1〜2025年9/7のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は出かけるときに少し注意が必要。何気なく立ち寄った先で強引なセールスを仕掛けられるかもしれません。強く押されると断れない時期なので、流されて欲しくない物を買ってしまいそう。自分と家族のために断る勇気を持って。
＜金運＞
ツイている一週間。宝くじなどを購入してみると、ちょっとした臨時収入が期待できます。また、あなたの思いやりややさしさが金運に繋がることもあります。親切にしたお礼に食事をごちそうしてもらえたり、プレゼントを贈られたりするでしょう。しかし、それを目的に親切にすると逆効果ですので、さり気なく自然な形で周囲の人に親切にしましょう。無意識のやさしさが開運のキーワードです。
＜仕事運＞
あなたの気遣いが幸運を呼ぶ週。会社や職場ではあなたのちょっとしたやさしさや、さり気ない気遣いが喜ばれ、あなたに対する周囲の人たちの評価がぐんと上がるでしょう。しかし、その思いやりが勘違いされる可能性があります。たとえば、職場で異性の恋愛関連の相談に乗っているうちに、相手があなたに恋愛感情を抱いてしまうというようなこともあるかもしれません。できるだけ距離を置いて相談に乗るようにしましょう。
ラッキー食材▶あじ
■◆2025年9/1〜2025年9/7のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期はお金や物に対する執着が薄れるでしょう。家計について悩むことが多い場合でも、この時期はあまり深く考えなくても大丈夫。そのかわりに家族や知人と交流するなど、目に見えないものを大切にすると幸運が訪れます。
＜金運＞
金運は安定しています。仲間意識が芽生えるので、飲み会やパーティー、あるいは交流会などの誘いが多くなるでしょう。今週は交際費をケチってはいけません。大切な出会いがそこから生まれる可能性があります。人の集まる場所には積極的に顔を出して、友人や身近な人との交流を楽しんでください。そのことにより自然に金運はアップします。
＜仕事運＞
仲間意識が強まる週。同じ目的や趣味を通じていろいろな人と知り合い、その中で仲間意識が芽生えそうです。職場では、同じプロジェクトで仕事をしている人たちと目標達成に向けて一致団結します。学校では、部活やサークルなどの練習に身が入ります。また友人や身近な人との交流が活発になりそうです。贈り物にツキがありますので、ちょっとしたプレゼントをすると喜んでもらえるでしょう。今週は素直な気持ちを大切に。
ラッキー食材▶ヤングコーン
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館