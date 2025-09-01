¸µRev.¡¡from¡¡DVL¤Î»ÍµÜÍùºù¡¡·àÃÄ»Íµ¨ÆþÃÄ¤òÊó¹ð¡Ö³§ÍÍ¤Î¿´¤ÎÅô²Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á°¿Ê¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRev.¡¡from¡¡DVL¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÍµÜÍùºù¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·àÃÄ»Íµ¨¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¡»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢»ÍµÜÍùºù¤Ï¡¢8·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¢¤«¤ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤·¡¢9·î¤è¤ê·àÃÄ»Íµ¨¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤«¤ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤éÌó7Ç¯´Ö¡¢¿§¡¹¤Ê¸±¤·¤¤Æ»¤ò°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤Ë¤â¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2017Ç¯¤Ë¡¢ÀõÍø·ÄÂÀÀèÀ¸¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç»ä¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤âËá¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿´¤Î±ê¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢³§ÍÍ¤Î¿´¤ÎÅô²Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á°¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡»ÍµÜ¤Ï½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖRev.¡¡from¡¡DVL¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2018Ç¯¤ËËÜÌ¾¤Î»ÍµÜ¤Ê¤®¤µ¤«¤é»ÍµÜÍùºù¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¡¢ÀõÍø±é½Ð»öÌ³½ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿Ì´¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£