ブランデー戦記、「赤いワインに涙が・・・」ライブ映像公開
大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記が、「赤いワインに涙が・・・」のLIVE MOVIEを公開した。
【画像】ブランデー戦記、初のZepp Shinjukuワンマン（全10枚）
Spotify Early Noise 2025、Fender Next 2025に選出され、5月にユニバーサルミュージックからのメジャーデビューを果たした蓮月（Gt, Vo）、みのり（Ba, Cho）、ボリ（Dr）からなる大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記。
公開された映像は、先月7月20日（日）に東京・Zepp Shinjukuで開催した「BRANDY SENKI 1ST ALBUM RELEASE TOUR」のFINAL公演で初披露した時の映像となっている。
＜リリース情報＞
ブランデー戦記
7th Single「赤いワインに涙が・・・」
2025年8月1日（金）リリース
https://brandysenki.lnk.to/TearsfallintoRedWine
OFFICIAL HP https://brandysenki.com/
