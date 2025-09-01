元横綱 若乃花・花田虎上、娘たちの夢はプロゴルファー 姉はスポーツ強豪校に今年見事合格【徹子の部屋】
元横綱 若乃花・花田虎上（54）が、きょう1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】娘の“大会優勝”を2ショットで報告した花田虎上
現在2人の娘を育てる父親である花田。娘たちの夢はプロゴルファーになることで小さい頃から特訓をしてきたが、姉の百華さんは今年埼玉のスポーツ強豪校に見事合格、妹の桃果さんも同じ学校に入学すべく猛勉強中だと明かす。
花田はその2人の娘以外にも前の結婚で4人の子がいるが、その全員と良好な関係を持ち続けて食事会などを開いているという。そのほか55歳という若さで逝った父・貴ノ花さへの想いも語る。
【写真】娘の“大会優勝”を2ショットで報告した花田虎上
現在2人の娘を育てる父親である花田。娘たちの夢はプロゴルファーになることで小さい頃から特訓をしてきたが、姉の百華さんは今年埼玉のスポーツ強豪校に見事合格、妹の桃果さんも同じ学校に入学すべく猛勉強中だと明かす。
花田はその2人の娘以外にも前の結婚で4人の子がいるが、その全員と良好な関係を持ち続けて食事会などを開いているという。そのほか55歳という若さで逝った父・貴ノ花さへの想いも語る。