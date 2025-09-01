¹À¥¤¹¤º¡¡10Âå¤Îº¢¤ÎËÜ²»¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¡×¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¡14ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡ÖÀÎ¤ÎÊý¤¬Àí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£10Âå¤Îº¢¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡14ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¹À¥¡£VTR½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¤Ë¡Ö¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿´ÇÛ¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¡£¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¤«¡È½õ¤±¤ë¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬´ò¤·¤¤¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦Íê¤Ã¤Æ²¿¤òÅÁ¤¨¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£10Âå¤Îº¢¤ÎÂç¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ä´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¤À¤«¤éÀÎ¤ÎÊý¤¬À³Ê¤¬Àí¡Ê¤È¤¬¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤Äü¤á¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤òÍê¤í¤¦¡¢ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤âÀÎ¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈºÇ¶á¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë10Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âºÇ¶áËÜÅö¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢º£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£