¡¡±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Î¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À³Ê¤Ëµß¤ï¤ì¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè111ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±©Â¿»Ò¤¬¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤ë¿Æ»Ò¤Î¡È´Ë¾×ºà¡É¤È¤Ê¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè112ÏÃ¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÎÉô²°¤òÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤ë
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿ó¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¡£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤·¤´¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÊìÂå¤ï¤ê¤Î¸¤¡¦¥à¥¯¥à¥¯¤ÎÊª¸ì¤æ¤¨¤Ë¡¢À¸¤ß¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÅÐÈþ»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡Ö°é¤Æ¤ÎÊì¤ÎÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊì¿Æ¤Î°¦¾ð¤Îºß¤ê¤«¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÈÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤òËÜÅö¤ÎÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹ÅÐÈþ»Ò¤òÎø¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥¯¥à¥¯¤ÏÀéÂå»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÅÐÈþ»Ò¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ö¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Î¤Ö¤ÏÃã¼¼¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÅÐÈþ»Ò¤Ë¤Ï¿ó¤ÈÃçÄ¾¤ê¤·¤ÆÆ±µï¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤Î»×¤¤¤òµâ¤ó¤À±©Â¿»Ò¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Î¤Ö¤Ï¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ó¤µ¤ó¤Î°¦¤ÈÌ´¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥à¥¯¥à¥¯¤òÇØÃæ¤Ë¾è¤»¡¢¶õ¤òÈô¤ó¤À¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¿ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅÐÈþ»Ò¤¬´³¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ó¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÅÐÈþ»Ò¤Î¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤Î»×¤¤¤Ë¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Ï¤¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¢¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢º£¤µ¤é°ìÅÙÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÂ©»Ò¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤º¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤ÏÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬Æ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤ï¡×¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂåÉ½ºî¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿´¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÐÈþ»Ò¤ÏÊò¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÉÔ´ïÍÑ¤À¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¿ó¤ÏÅÐÈþ»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï±©Â¿»Ò¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç½ý¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¥à¥¯¥à¥¯¤ä¤Î¤¦¤Æ¡¢¥à¥«¥à¥«¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÅÐÈþ»Ò¤Ë±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë±©Â¿»Ò¡£Æ±¤¸Êì¿Æ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÅÐÈþ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÅÐÈþ»Ò¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤½÷¡¦ÅÐÈþ»Ò¡£¤Ê¤ª¤â¡Ö¤â¤¦Ì¡²è²È¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Éíå¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é²æ¤¬»Ò¤ò³³¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤¹¥é¥¤¥ª¥ó¤À¡£Æ±µï¤ÎÏÃ¤â¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤ê¡¢¾Ð´é¤Çµ¢¤ëÅÐÈþ»Ò¤«¤é¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¥à¥¯¥à¥¯¤ÎÊª¸ì¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¯¡£¥Ñ¥ó²°¤ÎµÙ·Æ¼¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¡£¤Î¤Ö¤ÎÁÄÉã¡¦³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ÎÁòµ·¤Ë¸½¤ì¤¿Âè80ÏÃ°ÊÍè¡¢7½µ¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¤À¡£¸«¤¿ÌÜ¤³¤½¼ã´³Ï·¤±¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÊÀ³Ê¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡£º£¤â¸½Ìò¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥¬¥¤Îº¢¤«¤é¡¢²¶ÍÍ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¿©¤Ã¤Æ¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢³¨ËÜ¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¿ó¤ÏÁðµÈ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Òー¥íー¤ÎÊª¸ì¤òÊÔ½¸¼Ô¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁðµÈ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë