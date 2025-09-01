Image: Florence Ion - Gizmodo US

それは買いなのか…？

スマートグラスの開発競争がスゴいです。すでにレンズ部分にディスプレイが搭載されたモデルが登場しており、Ray-BanとのコラボグラスがヒットしているMeta（メタ）が、驚きの新製品を出してくるなんて噂も。

ですが、もっと高度なことができるVRヘッドセットの世界でも、まもなくSamsung（サムスン）からビッグな発表がありそうですよ。

Apple Vision Proの半額？

すでにApple（アップル）からは、「Apple Vision Pro」の2代目のリリースも期待されています。

もうApple Vision Pro2代目が来るの⁉︎ 新モデルはM4チップ搭載で年内登場か

空間コンピューターで実現する新たなVRの世界は、確かに素晴らしいと好評価されているものの、とにかく高いのがネックみたいですね。日本国内では59万9800円からという高価格で発売されましたから。

このほど韓国のNewsworksは、正式発表が迫るとされるSamsung（サムスン）のVRヘッドセット「Project Moohan」についてリークを報じました。

気になる予想販売価格ですが、なんとApple Vision Proの半額レベルに！

うまくいけば、1,800ドル（約26万5000円）からの売り出しもあり得るとされています。Apple Vision Proと比べるなら、かなりお得な値段設定に思えますよね〜。

まだまだ高すぎ？

Project Moohanは、Google（グーグル）のVR/AR/MR用OSとなる「Android XR」を採用した世界初のVRヘッドセットになるといわれています。

革新的なVR体験をもたらし、Apple Vision Proを凌駕するような新コンピューターに仕上がるのか？ そう考えれば、1,800ドルでもたらされる価値には、素晴らしいものがあるという見方も。

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

しかしながら、同じVRヘッドセットでも、Metaが投入した数万円で購入できるQuest 3Sと比べると、どうでしょう？

比較にならないと批判されるかもしれませんけど、20万円以上の差を肯定できるだけの魅力が、Project Moohanに備わっているのか？ 同じお金を出すのなら、これまた高いと評判の折りたたみスマートフォンの最新モデルのほうが、やはり価値があるのでは？

VRヘッドセットは、首への負担やゴツい装着感からして、ずっと使い続けられるスマホのような存在ではありません。ある意味、瞬間的に利用時だけ装着するラグジュアリーな製品で、日常的に必要不可欠なものとは別カテゴリー。

そこに数十万円を注ぎこめるかは、Project Moohanの完成度次第ともいえるでしょう。早ければ9月中にも開かれる発表会を、楽しみに待つこととしましょう。

Meta Quest 3 512GB 81,400円 Amazonで見る PR PR

Source: Newsworks