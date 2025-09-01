■これまでのあらすじ

幼い頃から家族に苦しんでいたありさは、家を出たことに気がとがめている。そんな自分を受け止めてくれる彼氏に救われているが、売れない芸人の彼は生活費を入れてくれなくて…。そんな自分を情けないと泣く彼を見てかわいそうになるありさ。こんな自分を許してくれたのだから、私も彼を許すと心に決めるのだった。そして彼から仕事につながるかもしれない飲み会があるから「お金頂戴」と言われ、素直にお金を出してしまう。



■本当に飲みなのかな…？

■本当に出られるの!?■うれしくて…大物が来るから、もしかして仕事につながるかもしれない飲み会に、彼氏はありさからお金をもらって参加。以前にもこんな飲み会があったけれど仕事につながったことがないので、ありさは本当に飲み会なのか疑ってしまうのでした。しかし帰宅した彼から劇場出演が決まったと驚きの報告が…！うれしくて、涙があふれ出てしまうのありさ。自分のことをそこまで喜んでくれるありさを見て、「苦労ばっかりかけてごめんな」と彼もうれしそうにするのでした。(あさのゆきこ)