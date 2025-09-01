【クロエ×クリスマスコフレ2025】シダーウッドの香水が限定デザインで登場
[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]
2025年11月5日(水)限定発売
2025年のホリデーに登場するのは、「クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム」の限定エディションボトル。
調香師クエンティン・ビスクが手がけたこの香りは、本来ドライな印象のシダーを、ベチバー、サンダルウッドとの大胆な組み合わせによって、しなやかで柔らかな印象へと変えた唯一無二のフレグランスです。ウッディかつムスキーな香りに、すっと立ち上るようなフローラルノートが透明感と奥行きを添えています。
フランス人アーティストのアン=ソフィー・バーレによって描かれたラベルと外箱のイラストは、優雅なシダ―の枝が鋭い筆致のストロークと対比をなし、“シダーの芯”を想起させます。さらに水彩で描かれたフレッシュなグリーン、サンドベージュ、ローズピンク、パウダリーブラウンの繊細な色合いが、不透明なブラックのアクセントで際立ち、柔らかな香調を美しく引き立てます。
シダーウッドの新たな表情を引き出したウッディフレグランスは、秋冬にもぴったりな香り。自分へのご褒美や大切な人へのホリデーギフトに、この限定エディションボトルを贈ってみては？
2025年11月5日(水)限定発売
クロエ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]
クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム 50ml ￥18,700
2025年11月5日(水)限定発売
2025年のホリデーに登場するのは、「クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム」の限定エディションボトル。
調香師クエンティン・ビスクが手がけたこの香りは、本来ドライな印象のシダーを、ベチバー、サンダルウッドとの大胆な組み合わせによって、しなやかで柔らかな印象へと変えた唯一無二のフレグランスです。ウッディかつムスキーな香りに、すっと立ち上るようなフローラルノートが透明感と奥行きを添えています。
シダーウッドの新たな表情を引き出したウッディフレグランスは、秋冬にもぴったりな香り。自分へのご褒美や大切な人へのホリデーギフトに、この限定エディションボトルを贈ってみては？
発売日情報、公式サイトまとめ
発売日
2025年11月5日(水)限定発売
クロエ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]