【焼肉ライク】月見焼肉! 2種のカルビを卵に絡めて楽しむ「匠カルビ＆大判カルビセット」(1390円)発売
焼肉ライクは9月16日、秋限定「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)を全国で発売する(中部国際空港セントレア店は除く)。
「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)
「大判カルビ」は、卵と絶妙に絡むよう最適な厚みでカットされており、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシー。噛むほどに甘味が広がり、そのままでも十分満足できる味わいと食べ応えだという。「匠カルビ」は、冷凍せず新鮮なまま扱うことで、お肉本来の旨みを逃さず、焼けば表面は香ばしく、中はジューシー。濃厚な肉汁と旨みを存分に堪能できる。
「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)
どちらのお肉も卵に絡めれば、黄身が旨みを包み込み、脂のコクがまろやかに。卵黄をごはんに落として「焼肉 on Rice」にすれば、肉の旨みとごはんが一体となった"焼肉TKG"を楽しめる。
「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)
同セットには、匠カルビ、大判カルビに加え、ごはん、スープ、キムチ、生卵が付属する。販売は9月16日より数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。
「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)
「大判カルビ」は、卵と絶妙に絡むよう最適な厚みでカットされており、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシー。噛むほどに甘味が広がり、そのままでも十分満足できる味わいと食べ応えだという。「匠カルビ」は、冷凍せず新鮮なまま扱うことで、お肉本来の旨みを逃さず、焼けば表面は香ばしく、中はジューシー。濃厚な肉汁と旨みを存分に堪能できる。
どちらのお肉も卵に絡めれば、黄身が旨みを包み込み、脂のコクがまろやかに。卵黄をごはんに落として「焼肉 on Rice」にすれば、肉の旨みとごはんが一体となった"焼肉TKG"を楽しめる。
「匠カルビ&大判カルビセット」(1,390円)
同セットには、匠カルビ、大判カルビに加え、ごはん、スープ、キムチ、生卵が付属する。販売は9月16日より数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。