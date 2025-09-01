自衛隊が導入する無人水上艇の完成イメージが公開

防衛省は2025年8月29日、来年度予算の概算要求を公表。その中で、敵艦艇への攻撃などに用いる無人水上艇「小型多用途USV」を取得する方針を明らかにし、イメージ図も公開しました。

【完成イメージ】これが自衛隊が導入する無人水上艇の外観です

昨今ではウクライナ軍が「マグラV5」や「シーベビー」と呼ばれる爆薬を搭載した無人水上艇をロシア艦艇への攻撃に投入し、対空ミサイルを搭載したタイプも登場しています。ウクライナ軍は有力な艦艇を保持していませんが、無人水上艇を活用した非対称戦術により、ロシア海軍の黒海艦隊に大きな打撃を与えました。

来年度予算の概算要求で防衛省は、無人アセットによる多層的沿岸防衛体制の構築に向けた費用として、総額1287億円を計上。「小型多用途USV」をはじめとした各種の無人アセットを導入し、2027年度中に多層的沿岸防衛体制を整えるとしています。

防衛省は現時点では「小型多用途USV」の詳細を明らかにしていませんが、海上自衛隊だけでなく、陸上自衛隊でも運用するとしています。また、UAV（無人航空機）の搭載も想定されています。