モデルの長谷川理恵（５１）が「断酒」での変化を明かし、近影をアップした。

１日のインスタグラムで「９月に入りました まだまだ暑い日が続きますが気持ち新たにそして今日で断酒１０日目 正直全く飲みたくないです笑」と告白。

「味覚が変わり濃い味や洋食系が苦手に…米・梅干し（友人手製）・焼魚・味噌汁・自家製梅ドリンクがメインばーさんみたいだなと思いながら米３杯はいけます 途中風邪ひいたというのもありこの期間内で２キロ落ちました…」とほっそりした自撮りを投稿した。

「日々のお酒がぶのみでどれだけ浮腫んでいたのかしら身体に負担をかけて申し訳なかったわ」と変化を実感。「しかし、この年齢であまり痩せてるのもよくないのでまたトレーニングで少しづつパンプアップしていきます 元気がありがたい！」とつづっていた。

引き締まった姿にフォロワーは「カッコイイです」「美しい」「めちゃくちゃストイック。見習いたいです」と絶賛。

長谷川は飲食店経営などを手がけるカフェ・カンパニー代表取締役社長の楠本修二郎氏と２０１２年６月に結婚し、同年１０月２９日に長男を出産している。