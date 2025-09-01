毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新の防犯アイテムです。

最近は大手家電量販店でも専用コーナーが設置されている防犯アイテム。実は、これら製品が行政の防犯対策補助金制度の対象となっている場合があるんです！

例えば、千葉県船橋市なら「防犯カメラ」「防犯性能の高い玄関錠」「各種防犯センサー」などが補助金の対象。上限2万円を受け取ることができ、申請はオンラインからも行なえるお手軽さ。

なので、防犯アイテムの購入検討時は、【防犯対策補助金 ◯◯◯（お住まいの自治体名）】で検索することを強くオススメします！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

★屋外用の防カメはソーラー充電が最強です！

Eufy eufyCam S3 Pro 2-Cam Kit

アンカー・ジャパン／5万9990円

独自の顔認識AI技術で家族や友人など登録した人物、それ以外の人物であることを判別することが可能。レーダー方式を採用した正確な動作検知は、夜間でもはっきりと人物や物体を捕捉し、ソーラーパネルで給電や充電を行ない、配線工事が不要という簡単設置が魅力のモデル！

Eufy SoloCam E30

アンカー・ジャパン／1万7990円

こちらもソーラーパネル搭載で簡単に設置が可能。水平方向は360°、垂直方向70°にレンズが回転して動作を検知。もちろん、自動トラッキングにも対応。お値段控えめで、入門用や2台目としても最適です！

★屋内もしっかり監視しましょう！

Tapo C260

ティーピーリンクジャパン／実勢価格1万円前後

顔認識機能が搭載されて、未登録の顔を検出するとユーザーに通知。侵入者を即発見できる屋内用の防犯カメラ。4K 800万画素の高画質、ナイトビジョンで侵入者の顔もはっきり撮影できますよ！

SwitchBot ロックUltra 顔認証セット

SWITCHBOT／3万4980円

既存の玄関ドアに工事なしで設置できるスマートロック。指紋や顔認証、交通系ICカードでのタッチ、スマホアプリやパスコード入力など、さまざまな解錠方式に対応。解錠速度は1秒以内の爆速仕様で、ドアが閉まれば自動で施錠。ドアの開閉状態や履歴をスマホアプリから確認することも可能！

★これは子供の必需品！

SwitchBot 防犯ブザー

SWITCHBOT／2980円

iPhone、iPadシリーズなどに採用される「探す」機能に対応し、本製品の位置情報を端末から確認することが可能。大音量防犯ベル、ストロボライト、SwitchBot ロックと連携したドアの開閉機能などを搭載。子供だけでなく高齢者用としてもオススメの有能アイテム！

取材・文／直井裕太