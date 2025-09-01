【先週のＮＰＢ】ヤクルトの村上とＤｅＮＡの筒香が同日にゲーム３本塁打！ ２人が同日に３本塁打は９度目
８月３０日にヤクルトの村上が広島戦（神宮）、ＤｅＮＡの筒香が中日戦（横浜）で１試合３本塁打。ともにセ・リーグでチームを代表する長距離砲が夜空に３度のアーチをかけた。同日に２人の３本塁打が出たのは２０１０年６月２９日のブラゼル（阪神）の中日戦（甲子園）＆ラミレス（巨人）の広島戦以来１５年ぶりとなる。
これまでで同日に２人のゲーム３本塁打は以下の通り。
▽１９６７年１０月１０日
スチュアート（大洋）産経戦
堀内恒夫（巨人）広島戦
▽１９７９年５月９日
王 貞治（巨人）中日戦
大島康徳（中日）巨人戦
▽１９７９年８月１２日
有藤道世（ロッテ）近鉄戦
レオン（ロッテ）近鉄戦
▽１９８０年１０月３日
羽田耕一（近鉄）ロッテ戦
リー（ロッテ）近鉄戦
▽２００１年６月９日
クルーズ（阪神）巨人戦
清原和博（巨人）阪神戦
▽２００９年４月８日
金本知憲（阪神）広島戦
稲葉篤紀（日本ハム）ロッテ戦
▽２００９年４月１０日
金本知憲（阪神）巨人戦
ラロッカ（オリックス）ロッテ戦
▽２０１０年６月２９日
ブラゼル（阪神）中日戦
ラミレス（巨人）広島戦
▽２０２５年８月３０日
村上宗隆（ヤクルト）広島戦
筒香嘉智（ＤｅＮＡ）中日戦
１９７９年８月１２日にはロッテの有藤とレオン２人がマーク。同一チームで２人は唯一だ。また、１９７９年５月９日には中日―巨人戦で王と大島、１９８０年１０月３日の近鉄―ロッテ戦では羽田とリー、２００１年６月９日には巨人―阪神戦で清原とクルーズと、同じ試合で異なるチームの選手がマークしている。また、ともにセ・リーグの選手は４度目。夏の風物詩とも言える打ち上げ花火に負けじと、セの長距離砲２人も豪快な本塁打を３度ずつ見せた。