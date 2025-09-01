８月３０日にヤクルトの村上が広島戦（神宮）、ＤｅＮＡの筒香が中日戦（横浜）で１試合３本塁打。ともにセ・リーグでチームを代表する長距離砲が夜空に３度のアーチをかけた。同日に２人の３本塁打が出たのは２０１０年６月２９日のブラゼル（阪神）の中日戦（甲子園）＆ラミレス（巨人）の広島戦以来１５年ぶりとなる。

これまでで同日に２人のゲーム３本塁打は以下の通り。

▽１９６７年１０月１０日

スチュアート（大洋）産経戦

堀内恒夫（巨人）広島戦

▽１９７９年５月９日

王 貞治（巨人）中日戦

大島康徳（中日）巨人戦

▽１９７９年８月１２日

有藤道世（ロッテ）近鉄戦

レオン（ロッテ）近鉄戦

▽１９８０年１０月３日

羽田耕一（近鉄）ロッテ戦

リー（ロッテ）近鉄戦

▽２００１年６月９日

クルーズ（阪神）巨人戦

清原和博（巨人）阪神戦

▽２００９年４月８日

金本知憲（阪神）広島戦

稲葉篤紀（日本ハム）ロッテ戦

▽２００９年４月１０日

金本知憲（阪神）巨人戦

ラロッカ（オリックス）ロッテ戦

▽２０１０年６月２９日

ブラゼル（阪神）中日戦

ラミレス（巨人）広島戦

▽２０２５年８月３０日

村上宗隆（ヤクルト）広島戦

筒香嘉智（ＤｅＮＡ）中日戦

１９７９年８月１２日にはロッテの有藤とレオン２人がマーク。同一チームで２人は唯一だ。また、１９７９年５月９日には中日―巨人戦で王と大島、１９８０年１０月３日の近鉄―ロッテ戦では羽田とリー、２００１年６月９日には巨人―阪神戦で清原とクルーズと、同じ試合で異なるチームの選手がマークしている。また、ともにセ・リーグの選手は４度目。夏の風物詩とも言える打ち上げ花火に負けじと、セの長距離砲２人も豪快な本塁打を３度ずつ見せた。