お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が執筆した初エッセー「しばけるもんならしばきたい」（幻冬舎）が１０月４日に発売されることが１日、発表された。

２０２０年から「小説幻冬」で連載していた約５年間のエッセーをまとめた一冊。連載開始時は、大阪の劇場番長として若手芸人のリーダー格だった盛山。５年の間にＭ―１グランプリで３位になり、劇場出番１日１２ステージと人気芸人への階段を上り、東京への上京を果たし、ドラマデビューもして…と順風満帆に見える中で、裏ではどんなことを考えていたのか、その思考の歴史が垣間見える一冊にもなった。

タイトルの「しばけるもんならしばきたい」は、日常の中の違和感をすくい上げて書く盛山ならではの視点として、作中を通して軸となる感情を表したもの。連載時のエッセーに、今の盛山が感じたことを記した「いまがき」を追加。当時を振り返ったり、今はどのように考えているかなどを改めてつづっている。

また、撮りおろしグラビア８ページも収録。愛車で多摩川を訪れた盛山が、川辺でサッカーをしたり、敬愛するブラックマヨネーズ・吉田敬のエッセーを読んだりする様子を撮影。カバーは盛山のドアップ写真で、あえてレタッチは一切せず「今の盛山晋太郎」をストレートに表現している。

今年１月には一般女性との結婚も発表し、勢いが増している盛山。「人知れず幻冬舎さんで執筆させて頂いていた『エッセー』がとうとう書籍化となります！約５年も連載させてもらっていたのに、未だに『エッセー』とは何か分かっておりません。是非、盛山の『エッセー』をお読みください」とコメントした。