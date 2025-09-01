61歳ROLLY、結婚していた お相手は一般女性＆入院・手術の経過も報告「回復に向かっております」
ミュージシャンのROLLY（61）が1日、自身のXを更新。結婚していたことを報告した。
【写真】素顔に近い？薄化粧のROLLY
文書を投稿し、「わたくしROLLYは一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と発表した。
さらに「また、2か月前に網膜剥離のため入院・手術を受けましたが、現在は回復に向かっております」と、自身の体調についても報告。「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、今後も音楽・芝居・ギターを通じて活動を続けてまいります。今後ともご支援とご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
ROLLYは2025年6月、所属事務所の公式サイトを通じ、6月23日に網膜剥離のため緊急手術を受けたことを報告。手術の成功と、予定していた舞台あいさつとライブの出演見合わせを発表していた。
