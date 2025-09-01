

秀吉は、権力を手にした途端に性格が一変したという（写真：daysgoby_JPN／PIXTA）

貧しい農家の出自から1代で天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、「人たらし」と称される愛されキャラから、いまも高い人気を誇っていますが、歴史学者の本郷和人氏によれば、じつは秀吉の素顔はかなり「エゲツない」ものだといいます。

一般にはあまり知られていない秀吉の「エゲツなさ」とはどんなものなのでしょうか。本郷氏の著書『なぜ秀吉は信長を呼び捨てにしたのか』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

やっていることは変わらない「秀吉と家康」

豊臣秀吉と言えば、農家の生まれで、「冷えた草履を懐に入れて温めた」ことで信長に気に入られ立身出世した、サラリーマンのあこがれのような戦国武将ですね。

人の心を摑むのも上手く、「人たらし」と称され、憎めない愛されキャラで長らく人気者だったのですが、近年はその晩年の蛮行がクローズアップされ、悪役にされることも増えてきました。ただそれでも、徳川家康よりかは人気は高いでしょう。

戦国武将のなかでも、徳川家康がなぜ人気がないのかというと、豊臣秀頼を滅ぼしたからで、そのためタヌキおやじ呼ばわりされるのです。

ですが、秀吉も織田家から天下を奪ったのは家康と同罪で、そこのところは公平に考えなければいけないわけです。

秀吉が天下人となる以前は、天下人の座についていたのは織田家です。その織田家の天下を秀吉は確実に奪っているわけで、しかもその過程で信長の三男・織田信孝が死んでいますから、家康と秀吉はやっていることはなにも変わらないと言えるでしょう。

たとえば、古代マケドニアの英雄アレキサンダー大王の時代からそうですが、偉大な人が死ぬと、確実に後継者争いが起こる。

次の天下人が誰かということで争うのは、戦国時代の専売特許ではなく、2000年以上も前のアレキサンダー大王の頃からあるわけで、秀吉や家康がやったことは世界史的にみれば普通のことなのです。

天正10（1582）年の清洲会議を経て信長の後継者として名乗りを上げた秀吉も、信長の長男・信忠の子である三法師こそ殺してはいないけれども、織田家から天下を掠め取ったことは間違いないわけです。

確実に奪い取っている。この、秀吉が天下人に駆け上がるあたりから、秀吉の性格の悪さが前面に押し出されてくるのです。

秀吉に仕えた「四天王」の命運

初期の秀吉には四天王がいて、そのメンバーは神子田（みこだ）正治と尾藤知宣（とものぶ）、宮田光次（みつつぐ）、戸田勝隆の4人なのですが、宮田光次は、秀吉の三木城攻めの途中で死んでいる。四国攻めでも武功をあげた戸田勝隆は伊予国大洲7万石の大名となり、最後は畳の上で死んだ。

問題は、残りのふたり神子田正治と尾藤知宣です。

神子田正治は典型的な例かもしれませんが、秀吉から「こいつは腹が立つから追放」という格好で突然追放されてしまうわけです。

それは、なにかしらの理由で秀吉のご機嫌を損ねてしまった。言ってみれば"信長的"な処遇で追放されたのです。

この正治は、1度追放されたあとに秀吉の前に現われ、「すみません。許してください」と許しを請うたのですが、秀吉は許さなかった。そして正治に、切腹を申しつけたのです。

尾藤知宣も同じで、知宣は九州の島津攻めで失敗を犯しました。讃岐国宇多津に5万石の所領がありましたが、没収の上、追放されてしまいます。

その後、知宣は小田原征伐の陣に現われ、「もう1回チャンスをください」と謝っています。

秀吉のイメージだと、「チャンスをください」とか「お願いします」と言って頭を下げると、「じゃあ1回だけ。今度は頑張れよ」という印象があるじゃないですか。なんといったって、秀吉は"人たらし"なのですから。

しかし、現実にはそういう甘いことはなく、知宣も許してもらえない。で、やはり、自害を申しつけられてしまう。知宣の最期については諸説あるのですが、結局は殺されちゃうんです。

実際の秀吉は僕らのイメージより、ものすごく厳しいところがあるんです。

信長を「呼び捨て」にした秀吉

秀吉と言えば、小田原の陣に遅参し"死に装束"で現われた伊達政宗に、「よし。許してやるか」と言って、豪快に許した説話が有名ですよね。

そのため僕らには秀吉に対して、なんとなく、そういうカラっとしたいいイメージがあるのですが、結構ネチネチしてて許してくれない面があるのです。

最悪の場合は、命まで取られてしまう。つまり、秀吉も、信長と同じで独裁者なんです。そこを、絶対に間違えてはいけません。

たとえば、平成28（2016）年に発見された脇坂安治への文書のなかで、追放した神子田正治に関する記述があります。

そこには、「神子田正治が、いろいろなところに逃げているらしいけど、これを匿ってはいけない」とか、「神子田を匿ったら同罪だ。俺は信長のように優しくないぞ。信長のように甘くないぞ」という、手紙を書いている。

このなかで、恩のある主君・信長に対して、信長公でも信長様でもなく、「信長のように」と呼び捨てで書いているわけですから、この一面を見ただけで、いかに秀吉の上昇志向が強いかが読み取れます。

そこに、専制君主としての秀吉のイメージが強烈に浮かび上がってくるのです。

"人たらし"が権力を握った末路

秀吉が持ち上げられる事例としてよく言われるのが、「秀吉は、農民のことをよく知っている」「秀吉自身が農民出身だから、農民を大切にしている」ということ。そのため刀狩や太閤検地で兵農分離を行い、農民には農作業をしっかりやってもらう土台を築いた。

そういうイメージから、農民に優しい政策を行っているというような解釈がされることがあり、ドラマで描かれることもあります。

しかし、太閤検地に逆らった人間をどうしたかと言えば、秀吉は、「撫斬りにしろ」、つまり「皆殺しにしてしまえ」と、命じているわけなんです。

そこからは、天下人となり農民を見下す秀吉しかイメージできません。さらに専制君主となった秀吉は、朝廷に対しても上から目線となっていくんです。

信長の家臣時代には、"人たらし"とされるほどの気遣いの人であった秀吉も、権力を手にした途端、性格が一変する。「信長と同様に、あるいはそれ以上に専制君主となった」ということは忘れてはいけないんです。

いや、秀吉はもっと前から結構エゲつなかったかもしれない。羽柴時代の秀吉が、中国の毛利攻めを行うまでにも、三木城の"干殺し"や、鳥取城の"飢（かつ）え殺し"、備中高松城の"水攻め"といった残酷な作戦を平気で行っているわけです。

いざとなったら残虐な手段を用いることに、秀吉はぜんぜん躊躇がないんですね。

また、秀吉の部下への接し方を見てみると、秀吉の気性の激しさが見て取れます。恩賞にしても、機嫌のいいときの秀吉はたくさん領地を増やしてくれるのですが、逆に機嫌が悪いと情け容赦もなく削っていくわけです。

それが如実に現われているのが、丹羽家と蒲生家に対してです。

丹羽長秀は秀吉が天下人になる手助けをした人で、一説によれば100万石ともいわれる大きな領地を与えられていたのですが、その長秀が亡くなり息子の長重の代になると、「お前には100万石は無理だろ」と、領地と仕えていた家臣を取り上げられてしまいます。

このとき、丹羽家から奪った家臣のなかに、のちの五奉行のひとりになる、長束正家がいたわけです。結局、長重に残された領地は、加賀小松の12万石だけになってしまいました。

大幅に領地を減らされた蒲生秀行





蒲生氏郷に対しても、奥羽を押さえる要として大きな領地を与えていましたが、その氏郷が亡くなると蒲生家の事情などお構いなしに、息子の秀行には「2万石だけを与え、他はすべて召し上げる」と言いだします。

さすがにこれは、「ちょっとかわいそうじゃないですか」と横槍が入り、撤回されました。

でも結局、秀行は会津92万石から宇都宮18万石へと、大幅に領地を減らされてしまいます。

当然そうなると家来たちも、みな浪人にならざるを得なくなってしまうのです。

このように、秀吉は大盤振る舞いをする代わりに削るときはごっそり削る、しかも、取り立てて悪い行いをしたわけでなくても、秀吉の都合でみんな取り上げるみたいなことをやっています。

だから秀吉の家来でいることは、相当リスクが高いわけですね。

（本郷 和人 ： 東京大学史料編纂所教授）