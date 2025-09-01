【九州 激しい雷雨に注意】落雷と突風に関する気象情報【雨と発雷確率のシミュレーション】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
【注意】落雷・竜巻などの激しい突風・急な強い雨福岡県 １００ミリ 佐賀県 ８０ミリ 長崎県 １２０ミリ 熊本県 ８０ミリ 【雷注意報】九州地方（奄美地方を除く）に発表
、を、画像で掲載しています。
［雨の予想］
▶９月１日（水）～２日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、福岡県 ５０ミリ 佐賀県 ２０ミリ 長崎県 ５０ミリ 大分県 ５０ミリ 熊本県 ４０ミリ 宮崎県 ３０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ ▶９月１日（月）正午～２日（火）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。発雷確率が５０％以上のところも多く、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 ９月１日（月）雨シミュレーション（３０分ごと）
福岡県や長崎県、佐賀県や大分県、そして宮崎県で活発な雨雲が予想されています。天気の急な変化に注意しましょう。雨のシミュレーションは画像で確認できます。
