【注意】落雷・竜巻などの激しい突風・急な強い雨

、を、画像で掲載しています。

［雨の予想］

▶９月１日（水）～２日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ２０ミリ

長崎県 ５０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ４０ミリ

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ

▶９月１日（月）正午～２日（火）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 １００ミリ

佐賀県 ８０ミリ

長崎県 １２０ミリ

熊本県 ８０ミリ

【雷注意報】九州地方（奄美地方を除く）に発表

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところも多く、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

９月１日（月）雨シミュレーション（３０分ごと）

福岡県や長崎県、佐賀県や大分県、そして宮崎県で活発な雨雲が予想されています。天気の急な変化に注意しましょう。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

・