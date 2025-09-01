長谷川理恵「断酒10日目」2kg減の美ボディ披露「綺麗な筋肉」「ストイックで見習いたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】モデルの長谷川理恵が1日、自身のInstagramを更新。断酒10日目での体の変化について報告し、反響が寄せられている。
【写真】長谷川理恵「断酒10日目」美腹筋ボディ披露
長谷川は「9月に入りました まだまだ暑い日が続きますが気持ち新たに そして今日で断酒10日目」として、近況を報告。「途中風邪ひいたというのもありこの期間内で2キロ落ちました」と体重の変化について明かし、鍛え上げられた腹筋を披露する鏡越しの全身ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な筋肉」「ストイックで見習いたい」「美しい」「健康的で素敵」「体調管理が素晴らしい」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長谷川理恵「断酒10日目」美腹筋ボディ披露
◆長谷川理恵、断酒10日目の美しいボディライン公開
長谷川は「9月に入りました まだまだ暑い日が続きますが気持ち新たに そして今日で断酒10日目」として、近況を報告。「途中風邪ひいたというのもありこの期間内で2キロ落ちました」と体重の変化について明かし、鍛え上げられた腹筋を披露する鏡越しの全身ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な筋肉」「ストイックで見習いたい」「美しい」「健康的で素敵」「体調管理が素晴らしい」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】