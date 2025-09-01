制服じゃないの？ 残念だな〜。オジサン、話が違うじゃん!!! 先払い5万のはずが、お金を払ってもらえなくて……【ないものねだりの女達。 #675】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
ついに男性と対面した美月。しかし、相手は想像していたより年上に見えてしまい……。
いきなり肩を触ってきて、「お金はあとで」と約束も守らないなんて、どう考えてもあやしすぎます。一刻も早く帰った方がいいですね……！
