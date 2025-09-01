タレントの若槻千夏さんが自身のインスタグラムを更新。夏休み最後の家族旅行でグアムを訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 若槻千夏 】 家族とグアム旅行で「夏休み最後」の思い出づくり 虹の浮き輪とカラフルコーデ



若槻さんは、「夏休みも今日でおしまい‼︎ 部活や仕事で忙しかった家族とスケジュール合わせて夏休み最後にグアム‼︎」とコメントしています。







投稿された写真からは、砂浜に大きく「GUAM」と書かれた場所でのショットや、リゾートホテルのプールでカラフルな虹の浮き輪と一緒に楽しむ姿が見られます。若槻さんはオレンジ色のキャップとトップス、黄色のショートパンツというカラフルなリゾートコーディネートで、終始笑顔を見せています。







プールでは虹色のアーチが付いた白い浮き輪に乗ってリラックスする様子も。背景には椰子の木とリゾートの建物が立ち並び、青い空の下でのんびりとした時間を過ごしたようです。







グルメも堪能した様子で、スマイリーフェイスが描かれたかわいいパンケーキや、大きなチキンバーガーを嬉しそうに掲げる写真も投稿されています。また、レストランでビールを片手に食事を楽しむ姿も。







コーディネートにもこだわりを見せており、黄緑色のドレスにミッキーマウスが描かれたオレンジ色のトートバッグを合わせた写真や、ピンクのストライプのトップスとスカート、ミニーマウスが描かれたピンクのバッグを持ちエレベーター内で自撮りをする姿も。スーパーでのショッピングも楽しんだ様子です。





この投稿に、「お子さま達へ夏休みの思い出作り サイコーのお母さまですね」「ご家族の皆さんとグアムでリフレッシュできた感じですね」「老けな過ぎ ずっと若い」「ちゃんと家族サービスもしてて、えらいなぁ」「こんな綺麗で面白いお母さん最高だろうな！」などの声が寄せられています。







