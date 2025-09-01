この記事をまとめると ■日産は数年のうちに工場の数を減らすなどして生産規模の見直しを行う ■現状の日産は車種ラインアップが少ないゆえに商品力に欠けている ■今後新しいパワーユニットのほかに続々と新規車種を投入し巻き返しを図る予定だ

日産はこれからどう巻き返すのか

日産は業績を悪化させた結果、世界の17カ所にある工場を7カ所減らし、人員も2万人を削減すると発表した。これらのリストラで、固定費を2500億円削減する狙いだ。

生産能力も現状では350万台だが、2027年度には250万台に減らす。2024年度における日産の世界生産台数は305万台だったから、今後はリストラを通じて、生産台数も現状に比べて50万台以上落とすわけだ。

ちなみに日産の世界生産台数は、1990年は308万台で、2000年には263万台に減ったが、2010年は405万台まで盛り返した。2020年は363万台だ。そして直近の2024年度は先に述べた305万台であった。

この生産規模を250万台まで下げると、2010年の約60％だから、大幅な縮小になる。会社を小さくして生き残りを図るため、企業規模だけでなく、商品ラインアップまですべてがいままでの日産とは違ってくる。日本の他メーカーの2024年度における世界生産台数は、トヨタが997万台、ホンダは364万台、スズキは330万台、マツダは120万台、スバルは95万台、三菱は91万台だ。

日産の1年間に250万台の生産規模は、マツダの2倍、スズキの80％に相当する。従来のフルラインアップ体制とするには、企業と生産の規模が小さい。だからといって、マツダやスバルのように商品の性格を特化させると、商品の種類が足りない。商品ラインアップの設定が難しい。

以前の日産の考え方では、ハイブリッドの時代は短く、早々に電気自動車へ移行すると考えた。そこで世界初の量産電気自動車としてリーフを開発して、アリアやサクラもそろえたが、電気自動車の需要は海外でも中国以外は増えてこない。そこで、電気自動車のバッテリーを、エンジンと燃料タンクに置き換える方法で、ハイブリッドのe-POWERを大急ぎで開発した。

今後の日産は怒涛の車種展開で再起に賭ける

今後の日産は、小型／普通車ではe-POWERを進化させて勝負していく。国内市場に投入する車種は、まず軽自動車の次期ルークスがある。2025年8月22日にデザインが先行公開され、販売店によると、9月19日ごろに発表を行って受注も開始する。納車を伴う発売は11月中旬だ。

その次に登場するのは次期リーフで、これも外観などが公表された。発売は2026年2月ごろだ。航続可能距離を伸ばすために駆動用リチウムイオン電池を拡大して装備も充実させるから、価格は550万〜700万円に高まりそうだ。

2026年の後半には、次期エルグランドが登場する。全高を1900mm前後に高めて、現行型の迫力に欠ける外観を改善する。3列目シートも床と座面の間隔を広げて着座姿勢を最適化して、格納方法も左右跳ね上げ式に変わるから使い勝手も改善される。

次期エルグランドのパワーユニットはe-POWERのみで、第3世代に進化する。エンジンを高効率な一定の回転域で静かに作動させ、優れた燃費効率と電気自動車に近い滑らかな運転感覚を両立する。

この後に悪路向けSUVのパトロールを発売する。ただし、パトロールの利益は多いが、販売規模は小さいため、車両はすでに完成しているのに発売時期は遅れてしまう。

このほか、2026年には海外で発売されている次期キックスも登場するだろう。全長が4370mm以下のボディは日本でも運転しやすく外観はカッコイイ。コンパクトSUVは、日本では人気が急上昇しているカテゴリーなのに、現行キックスは売れ行きが低調だ。パワーユニットは現行型と同様にe-POWERだが、排気量が1.4リッター、あるいは1.5リッターのタイプに刷新される。

電気自動車では、欧州仕様のマイクラを投入する可能性も高い。前述のとおり、リーフの価格が高まるからだ。

以上のように今後の日産は、主にe-POWER搭載車と電気自動車を投入し、車種の数は減らしてグレードを増やす。

この戦略がわかりやすいのは、2025年8月に実施されたエクストレイルのマイナーチェンジだ。SUVでありながら舗装路でスポーティな走りを味わえるNISMO、SUVのアウトドア指向をさらに強めたロッククリーク、上質な走りを味わえるオーテックスポーツスペックも選べる。

ノート＆ノートオーラも、ひとつの車種に実用的で買い得なノート、豪華指向のノートオーラ、スポーティなノートオーラNISMO、SUV風のオーテッククロスオーバーを用意する。今後の日産は、次期エルグランドも含めて、「車種は少なくグレードは多く」という低コストの商品開発で生き残りを図る。