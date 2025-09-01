結成11年でペア解消を決断したバドミントンの志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペア。高校生から続いたペアはラストゲームである世界選手権で堂々の銅メダルに輝き、それぞれのSNSで思いをつづりました。

日本時間8月30日、準決勝はパリ五輪の3位決定戦でも対戦したマレーシアペア。最終第3ゲームは、中盤からマレーシアペアの粘り強いプレーで徐々にリードを広げられ敗退となりました。

試合後には涙を浮かべた松山選手。一方、やりきったというような笑顔を見せた志田選手と最後のゲームをかみしめました。

改めてシダマツペアが1日、自身のSNSでそれぞれ思いを綴ります。

志田選手は「奈未と組んで走り続けた11年間は私にとって青春でした！！」。松山選手は「たくさんの方から愛をもらい本当に幸せ者のシダマツでした。ありがとうございました！また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています」とコメントしました。

今後は志田千陽選手は東京五輪、パリ五輪と2大会連続バドミントン混合ダブルスの銅メダリスト五十嵐有紗選手とペアを組み、松山奈未選手は今後もバドミントンは続けていく意向ですが、それぞれ別の道を歩みます。

▽コメント全文

【志田千陽選手】

シダマツとして最後の大会、銅メダルで締めくくることになりました 今大会、そして11年間たくさんの応援、ありがとうございました。奈未と組んで走り続けた11年間は私にとって青春でした！！

本当に勝った時はもちろん悔しいときも、苦しい時も、全てが充実してて、楽しかったです 素晴らしい経験、そして素敵な景色を見せてくれた奈未には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう

そしてここまで長く走り続けられたのは、シダマツを応援してくださったみなさんサポートしてくれたスタッフの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました

今後も、それぞれの道にはなりますがあたたかく見守っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました

【松山奈未選手】

World Championships 2025

これまでシダマツを応援してくださった皆様本当にありがとうございました。私たち最後の世界選手権は3位に終わりました。

11年間という長い間、ちいとここまで一緒に戦ってこれたこと、いろいろな景色を見せてもらったこと、一生忘れることのない幸せな時間でした。

たくさんの方から愛をもらい本当に幸せ者のシダマツでした。ありがとうございました！また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています