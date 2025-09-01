「てんびん座（天秤座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
感受性豊かに。
人の気持ちがピンときそう。
口に出さない思いも、不思議とキャッチできるでしょう。いつもなら見て見ぬふりでなりゆきを見守ることが多いあなたですが、今週に限っては、一声掛けてみたり、気晴らしに誘ってみたり、積極的に人に関わっていくことになりそう。
そうしたほうがいいと思ったら、ぜひ、アクションを起こして。知らない人に対しても同様で、「手伝いましょうか？」「大丈夫ですか？」的なサポートを心掛けて。一歩踏み出すことで、人との距離がグッと近づいて、優しさのリンクが生まれそう。
例外は愛。分からないことは、直接聞いて。決めつけ、先回りは禁止。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
