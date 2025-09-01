ÂæÏÑ¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¶½¼ý¤¬Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯8·î31Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬ÂæÏÑ¤ÇÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬6²¯3900ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó30²¯7000Ëü±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Á°ºî¡¦Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¡¦ÌÚÌÉ²Ö¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬ÂæÏÑ¤Ç¸ø³«23ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬6²¯3900ËüÂæÏÑ¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï207Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢12¹àÌÜ¤Î¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£20Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ6²¯3600ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó30²¯6000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤·¤ÆÂæÏÑ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Á°ºî¡¦Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÎû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¤¤ç¤¦¤¸¤å¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ë¤Æº£ºî¡¦àÈãÝºÂºÆÍè¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎàÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤òàÈãÝºÂºÆÍè¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎû¹ö¤µ¤óÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã²¤¯À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÆüÃæ¤Ë4²óÌÜ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¡Öµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿½ã¿è¤ÊàÈãÝºÂ¤Î¤¿¤á¤Ë7²ó¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È·è°Õ¤·¤¿¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¤ÏÆÍÇË¤¹¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡£¼«Ê¬¤â2²ó¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¾å±Ç¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤º¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¡£´èÄ¥¤ì¡ª¡£ÌÜ»Ø¤»7²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó33²¯±ß¡ËÆÍÇË¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Æ±ºî¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë