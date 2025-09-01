「おとめ座（乙女座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）勢い十分。
スピードアップで。
視界良好。
物事がスムーズに進んでいきます。能率も上がっていくため、自分の能力にホレボレできそう。せっかくですから、進められるだけ進めていきましょう。身近な人のサポートを請け負うのもオススメです。全体の底上げを図っていくと、未来の自分の助けになるはず。
社交は、リーダー役が回ってきそう。みんなの意見をざっくり集めて、あなたが決めるとスムーズでしょう。
おしゃれは、秋カラーを取り入れて。褒められチャンスが増えるはず。
オフは、運動不足解消がテーマ。しっかり体を動かして。
愛は、木、金曜日に動きそう。
