「一瞬だけ2匹になります 本当に一瞬です」というコメントを添えてXに投稿された犬の動画が、ネット上で注目を集めている。

【映像】1匹の柴犬が一瞬で“分身”する瞬間

注目を集めているのは、豆柴のゆずちゃん（2歳）の飼い主（@mame_yuzu_mugi）の投稿。動画には、家の中を元気よく走り回っているゆずちゃんが映っている。はじめはゆずちゃんだけが走り回っていたが、しばらくするともう1匹の犬も一緒になって走り出し、まるで1匹が一瞬で2匹になったかのような光景が。

1匹の柴犬が一瞬で2匹に!?

飼い主によると、一瞬でてきた柴犬は一緒に住む犬のむぎくん（3歳）とのこと。残像でも目の錯覚でもなく、ゆずちゃんがリビングと部屋を走り回っていたところ、びっくりしたむぎくんがゆずちゃんと一緒に走ってきたのだった。

むぎくんはゆずちゃんより少しお兄ちゃんで器が大きく、いつもされるがままなのだという。

動画を見た人からは「忍者犬かっ！」「この子は今、分身の術の修行をしているのでしょうか？」「まぼろし？」（『ABEMA Morning』より）