お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。そこから見えてきたのは「貯められる人」と「貯められない人」の違い。

そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。

○【漫画】ほしいけど高い! そんなときは……



物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の重要性があらためて注目されています。日常の中でどうお金を貯めていくかが、多くの人にとって現実的な課題となっています。あなたは貯蓄タイプと浪費タイプ、どちらに共感しますか?

菅原県 すがわらけん 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この監修者の記事一覧はこちら

調査時期: 2023年12月2〜3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート