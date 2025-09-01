貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第88回 【漫画】ほしいけど高い! そんなときは……
お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。そこから見えてきたのは「貯められる人」と「貯められない人」の違い。
そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。
○【漫画】ほしいけど高い! そんなときは……
物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の重要性があらためて注目されています。日常の中でどうお金を貯めていくかが、多くの人にとって現実的な課題となっています。あなたは貯蓄タイプと浪費タイプ、どちらに共感しますか?
菅原県 すがわらけん 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この監修者の記事一覧はこちら
調査時期: 2023年12月2〜3日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 300人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。
○【漫画】ほしいけど高い! そんなときは……
物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の重要性があらためて注目されています。日常の中でどうお金を貯めていくかが、多くの人にとって現実的な課題となっています。あなたは貯蓄タイプと浪費タイプ、どちらに共感しますか?
菅原県 すがわらけん 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この監修者の記事一覧はこちら
調査時期: 2023年12月2〜3日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 300人
調査方法: インターネットログイン式アンケート