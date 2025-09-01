【今週の運勢】2025年9月第1週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

言った者勝ち。
ラクチンウイーク。

影響力、説得力が高まって、あなたの一言で流れが決まっていきます。

思い付きをポンポンと口にしていくだけでよさそう。単なる意見や感想だったのに、みんながその気になってくれていつのまに決定事項になっていくでしょう。あとは、人の仕切りに乗っていけばいいのです。仕事も遊びも、希望が反映される上、面倒なことは人任せというオイシイ1週間になるでしょう。

引き寄せパワーも高まるため、秋のおしゃれアイテムなどは、今のうちにチェックを。人気の品をいち早く押さえることができるはず。

愛は、リマインドをかけるとスムーズ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)