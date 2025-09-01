ショコラトリー「JOHN KANAYA」が恵比寿南に移転リニューアル。ダンディズムを体現する、和と洋の美学をまとった大人のショコラ
1970年代、数々の文化人やセレブリティが集った伝説のレストラン「西洋膳所 JOHN KANAYA 麻布」。その美学を継承し、西洋と東洋を融合させた“和モダン”のショコラを提案するショコラトリー『JOHN KANAYA』が、この夏、渋谷区恵比寿南に移転リニューアルオープンしました。
ダンディズム漂う空間と味覚の出逢い
新店舗には、ショコラを味わうだけでなく、ワインやシャンパーニュ、ブランデーとのペアリングを愉しむことができるバーカウンターが設置されています。ここはまさに、伝説のレストランを彷彿とさせる“大人の社交場”。ショコラとお酒のマリアージュを通じて、新しい味覚との出逢いを演出します。
アイコンとなるショコラたち
ラインアップには、ブランドを象徴する「ボンボンショコラ」や「葉巻ショコラ」、そして「レコルテ ドゥ ショコラ」といった定番アイテムが並びます。「ボンボンショコラ」には、封蝋のシンボルが施され、美味しさと品質を封じ込めた証が刻まれています。赤ワインやブランデーを用いたものから、山椒や大葉といった和の素材との融合まで、その幅広い表現がブランドの美学を物語ります。また、「葉巻ショコラ」は熟練職人が一本一本丁寧に巻き上げた逸品。パリっと繊細なショコラと柔らかなガナッシュが重なる食感は、まさに大人の遊び心を映し出しています。
“ファッション”としてのショコラ
『JOHN KANAYA』が提示するのは、単なるスイーツではありません。空間、体験、ストーリー、すべてが一つの美学としてデザインされています。その存在はまるでモードブランドのように、日常に洗練とダンディズムをもたらす“ファッションとしてのショコラ”。恵比寿に誕生した新しい舞台で、その世界観に酔いしれてみてはいかがでしょうか。
JOHN KANAYA恵比寿店
住所：東京都渋谷区恵比寿南2-7-4 クオリア恵比寿サウス1F
Tel ： 03-6273-1971
公式HP ： http://johnkanaya.jp/
