１日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。前週末の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことや、２日に国内で重要イベントが相次ぐことから買いが入りにくかった。



８月２９日発表の米物価指標でインフレ圧力の根強さが示され、同日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。また、あす２日に氷見野良三副総裁の講演や自民党の両院議員総会、財務省による１０年債入札が予定され、警戒感から売りが出やすかったこともあり、債券先物は午前９時４０分ごろに一時１３７円４０銭まで軟化した。日経平均株価の大幅安が安全資産とされる債券の下支えとなったが、きょうは米国がレーバーデーの祝日となることから模様眺めムードが広がりやすく戻りは限定的だった。



午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比９銭安の１３７円４５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０１５％高い１．６１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS