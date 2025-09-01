「かに座（蟹座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
サクッと切って。
ザワッとなりやすい1週間。
何気ない一言、さりげないしぐさに、相手の本音や本性を見た気がして、何もかも嫌になってしまうかも。あなたもちょっとお疲れだから、「え？」が「ええええ？」と実際以上に響いてしまうことに気付いて。
その場は大人の対応でうまく収め、距離を置いていくのがよいでしょう。どっちみち、その人とはうまくやれません。ビジネスライクにお付き合いを。間に人を挟んで、フェードアウトするのもよさそうです。
仕事は、見直しで意外な発見がありそう。オフは、夏の終わりの海に癒やしが。
愛は、友人がよきキューピッドに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）縁の変わり目。
