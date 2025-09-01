「ふたご座（双子座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
即断即決でさばく。
週明けからやることがいっぱい、忙しくなりそう。
テンションを上げ、どんどん片付けていきましょう。あなたの処理能力についてこられる人がいなくて、後半にはうそのようにラクになるはず。水曜日まではガッツリと働き、その後は、少しゆっくりやっていきましょう。
夏の疲れが出やすいタイミングでもあるので、食事と睡眠には気を付けて。胃腸や体を冷やし過ぎないように、メニューやエアコンの設定を工夫していきましょう。
社交は、目上の人との交流が充実。よい処世術を見習えそう。
愛は、感覚のズレが浮上しそう。ノータッチで共存を図って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）スピードアップ。
即断即決でさばく。
週明けからやることがいっぱい、忙しくなりそう。
テンションを上げ、どんどん片付けていきましょう。あなたの処理能力についてこられる人がいなくて、後半にはうそのようにラクになるはず。水曜日まではガッツリと働き、その後は、少しゆっくりやっていきましょう。
夏の疲れが出やすいタイミングでもあるので、食事と睡眠には気を付けて。胃腸や体を冷やし過ぎないように、メニューやエアコンの設定を工夫していきましょう。
社交は、目上の人との交流が充実。よい処世術を見習えそう。
愛は、感覚のズレが浮上しそう。ノータッチで共存を図って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)