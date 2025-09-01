「おうし座（牡牛座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）夢や憧れを探す、追う。
第2の人生をスタートさせて。
やっとスイッチが入ります。
ずっと前から気になっていて、いつかやろうと思っていたことに着手できるでしょう。おうし座さんの中には闘牛マインドも隠れているため、やるなら一気に行きたいのです。だから、「まだ、早い」「これが片付いたら」とこの期に及んでも先送りしてしまう可能性がなきにしもあらず。でも、申し込み、見学、最初の体験くらいは、今週、済ませてしまいましょう。どんなに他が忙しくても、やりたいことのためには時間は作れるはず。
社交は、感謝の言葉を添えて。オフは、エンタメがヒット。
愛は、週末デートが決め手に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)