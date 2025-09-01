U21ÃË»Ò¤Ï´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡ª ºÇ½ª½ç°Ì11°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¡ÚU21ÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë2025ÃË»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎºÇ½ª½ç°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢U21ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏU21ÃË»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥×ー¥ëC¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç³«ºÅ¹ñ¤ÎU21ÃË»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢9～16°Ì·èÄêÀï¤Ø¤È²ó¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£½éÀï¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï9～12°Ì·èÄêÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ËÇÔÀï¤·¤Æ11°Ì¡¦12°Ì·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¤ËÃÝ¾¾³¡É¢¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ËÀîÌîÂöËá¤È¾®Ìî½ÙÂÀ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ë»³ËÜ²÷¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ë½©ËÜÍª·î¤È»³²¼É·¡¢¥ê¥Ù¥í¤ËÃ«ËÜ±Ù»Ê¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥ÈÌÜ½øÈ×¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢12-12¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯½¦¤Ã¤Æ¥é¥êー¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¡£´Ú¹ñ¤Î¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ19-12¤ÈÂç¤¤¯¥êー¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤¬25ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÇÅÀº¹¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢Àè¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿3¡¢4ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤ËÊø¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·4ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤âÂ³¤¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤È14-11¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë´Ú¹ñ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ25-22¤ÇÆüËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤¬¶Ï¤«¤ËÀè¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÅÀº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·20ÅÀÌÜ°Ê¹ß¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤«¤±¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬24ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£»î¹ç¤Ç¾®Ìî¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÇòÌîÂçµ©¤ÈÀîÌî¤¬¤½¤ì¤¾¤ì14ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£´Ú¹ñÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤ò11°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏU21ÃË»Ò¥¤¥é¥óÂåÉ½¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢·è¾¡Àï¤Ç¥¤¥é¥ó¤ËÇÔËÌ¤·¤¿U21ÃË»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬2°Ì¡¢3°Ì¤ÏU21ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 3-1 ´Ú¹ñ
Âè1¥»¥Ã¥È 25-18
Âè2¥»¥Ã¥È 19-25
Âè3¥»¥Ã¥È 25-22
Âè4¥»¥Ã¥È 25-21