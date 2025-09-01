なきごと新曲「夢幻トリップ」がTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』エンディングテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なきごとが、10月より放送開始となるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマ曲を担当することが発表された。

■新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリース

新曲のタイトルは 「夢幻トリップ」。今作はなきごと初となるアニメ書き下ろし楽曲となり、新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリースとなる。

また、配信リリースに先駆けて新曲「夢幻トリップ」を使用したアニメ予告映像も公開された。

■人気作『素材採取家の異世界旅行記』

『素材採取家の異世界旅行記』は、シリーズ累計発行部数210万部（電子版含む）を突破し、第9回アルファポリスファンタジー小説大賞で「大賞」および「読者賞」をダブル受賞した人気作。異世界へと転生したごく普通のサラリーマン・神城タケルが剣と魔法の世界である『マデウス』であらたな人生をスタートさせる。そんな彼には多くの能力が備わっており身体能力強化にトンデモ魔力、そして、価値のあるものを見つけ出せる『探査能力』。与えられたチート級の力を駆使して、タケルの異世界大旅行が幕を開けるストーリーとなっている。

■なきごとメンバー コメント

■10月新番組・TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』予告映像

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夢幻トリップ」

■関連リンク

アニメ公式サイト

https://www.sozaisaishu-pr.com/

なきごと OFFICIAL SITE

https://nakigoto.com/

■関連画像 ツアー告知、アニメビジュアル