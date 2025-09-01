尾野真千子「私、10キロ太ったのに…」同じように食べて飲んだ広瀬すずは痩せていた

女優の尾野真千子（43歳）が、8月31日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。広瀬すずと同じように食べて飲んで「私、10キロ太ったのに、すずは痩せてるんですよ。おかしいでしょ」と語った。



映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬をよく知る人物として、ドラマ「阿修羅のごとく」（Netflix）で共演した尾野真千子がVTR出演し、広瀬のストイックな体型維持を賞賛、「出会った現場で、おんなじように食べて飲んで、私10キロ太ったのにすずは痩せてるんですよ。おかしいでしょ」と語る。



広瀬は「ご飯は気をつけたくなくて。食べることを楽しみに毎日いるので、体型のためではないですけど、運動はなんだかんだ毎日続けています。あと湯船（に入るのが）あんまり太らないのかなと思って、基本湯船に入ればリセットされて」と話す。また、麺と揚げ物が大好きで「連ドラとか入ると毎朝唐揚げ」と語った。