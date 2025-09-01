これからの気象情報です。



◆9月1日(月)これからの天気

強い日差しが照りつけるでしょう。

ただ、湯沢など山沿いでは、にわか雨の可能性もあります。洗濯物を外に干している方は、空模様の変化にお気をつきください。

降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢は夕方にかけて40%とやや高くなっています。



◆9月1日(月)の予想最高気温

最高気温は、33～37℃の予想です。8月31日(日)より3℃前後高いところが多く所々で体温並みの暑さとなるでしょう。

こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけ、熱中症に警戒してください。