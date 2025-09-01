山沿いでにわか雨の可能性 空模様の変化に注意を【これからの天気(1日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆9月1日(月)これからの天気
強い日差しが照りつけるでしょう。
ただ、湯沢など山沿いでは、にわか雨の可能性もあります。洗濯物を外に干している方は、空模様の変化にお気をつきください。
降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢は夕方にかけて40%とやや高くなっています。
◆9月1日(月)の予想最高気温
最高気温は、33～37℃の予想です。8月31日(日)より3℃前後高いところが多く所々で体温並みの暑さとなるでしょう。
こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけ、熱中症に警戒してください。
◆9月1日(月)これからの天気
強い日差しが照りつけるでしょう。
ただ、湯沢など山沿いでは、にわか雨の可能性もあります。洗濯物を外に干している方は、空模様の変化にお気をつきください。
降水確率は20%以下のところが多いですが、湯沢は夕方にかけて40%とやや高くなっています。
◆9月1日(月)の予想最高気温
最高気温は、33～37℃の予想です。8月31日(日)より3℃前後高いところが多く所々で体温並みの暑さとなるでしょう。
こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけ、熱中症に警戒してください。