日経225先物：1日正午＝980円安、4万1800円
1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比980円安の4万1800円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万1849.82円に対しては49.82円安。出来高は3万6976枚となっている。
TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比4.26ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41800 -980 36976
日経225mini 41805 -980 428479
TOPIX先物 3047 -34.5 47235
JPX日経400先物 27330 -310 2670
グロース指数先物 775 -6 2998
東証REIT指数先物 1932 +12.5 481
株探ニュース
TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比4.26ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41800 -980 36976
日経225mini 41805 -980 428479
TOPIX先物 3047 -34.5 47235
JPX日経400先物 27330 -310 2670
グロース指数先物 775 -6 2998
東証REIT指数先物 1932 +12.5 481
株探ニュース