　1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比980円安の4万1800円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万1849.82円に対しては49.82円安。出来高は3万6976枚となっている。

　TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比34.5ポイント安、現物終値比4.26ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41800　　　　　-980　　　 36976
日経225mini 　　　　　　 41805　　　　　-980　　　428479
TOPIX先物 　　　　　　　　3047　　　　 -34.5　　　 47235
JPX日経400先物　　　　　 27330　　　　　-310　　　　2670
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　-6　　　　2998
東証REIT指数先物　　　　　1932　　　　 +12.5　　　　 481

