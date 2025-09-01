ÌÀÆü2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦¤Ç9·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ë¤µÂ³¤¯¡¡38¡îÍ½ÁÛ¤â¡¡ÌÔ½ë¼ý¤Þ¤é¤º
º£Æü1Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¤Ë¤è¤ê¡¢9·î¤È¤·¤ÆµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü2Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ËüÁ´¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü1Æü¡¢ÌÀÆü2Æü¤â9·î¤È»×¤¨¤Ê¤¤½ë¤µ¡¡Ë²¬¤Ê¤É¤Ç38¡îÍ½ÁÛ
º£Æü1Æü¤ÏÆîÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï36¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤äµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ç¤Ï38¡î¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µþÅÔÉÜ¡¢¼¢²ì¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±êÅ·²¼¤Î³°½Ð¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï27¡îÁ°¸å¤Ç¡¢25¡î¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤Ç®ÂÓÌë¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤âÅ¬ÀÚ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤Ï¤¿¤á¤é¤ï¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü2Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬¶¯Îõ¡¡¸á¸å¤ÏµÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ
º£Æü1Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢Â¿¾¯±À¤Î¹¤¬¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÂçÂÎÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ËÈæ¤Ù±«¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ìÅÙ±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü2Æü¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÆüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤Î¸á¸å¤Ï°ìÃÊ¤ÈÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü2Æü¤Ïº£Æü¤è¤ê±«¤äÍë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤Ï±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£